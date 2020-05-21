Сербия разрешит въезжать на свою территорию без тестов и карантина

Граждане Сербии и любых иностранных государств смогут с 22 мая въезжать на территорию республики без обязательной сдачи тестов на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович после церемонии возобновления авиасообщения после двухмесячного перерыва.

"Мы с завтрашнего дня разрешим въезд в страну без тестов на коронавирус и 14-дневного карантина. Сегодня пройдет заседание правительства, на котором по предложению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом будет принято решение, что с завтрашнего дня граждане Сербии и других стран, въезжающие в страну, не должны сдавать тесты или проходить изоляцию. Остается только личная ответственность", - заявила министр каналу RTS.

Зорана Михайлович рассказала, что национальный авиаперевозчик Air Serbia с 21 мая возобновил коммерческие пассажирские рейсы "в числе первых авиакомпаний Европы": "Мы среди первых авиакомпаний Европы, которые начали осуществлять коммерческие рейсы. Если бы это зависело только от нас, мы бы начали полеты еще месяц назад, но это также зависит от других авиакомпаний и аэродромов".

Оценивая экономические потери сербской авиаотрасли, Михайлович заявила, что за два месяца они достигли 80 млн евро. "Мы надеемся, что эта цифра до конца года не превысит 200 млн евро. Мы сделаем все, чтобы Air Serbia продолжала работать, возможно, это будет размещение акций, возможно, покупка новых самолетов", - заявила министр.

Ранее в пресс-службе белградского аэропорта сообщили, что с 21 мая национальный авиаперевозчик Air Serbia начинает выполнять пассажирские рейсы, что означает официальное возобновление авиасообщения. В четверг здесь запланированы 12 международных рейсов в Цюрих, Франкфурт, Абу-Даби. В ближайшем будущем авиасообщение также планируется восстановить со столицами Балканского региона - Подгорицей, Баня-Лукой, Скопье. С 6 июня возобновится сообщение по маршруту Белград - Нью-Йорк.

При этом первым пассажирам придется столкнуться с повышенными мерами безопасности во время авиапутешествий. Обязательным является ношение защитной маски и перчаток, дезинфекция обуви, также пассажиры будут обязаны прибыть в воздушную гавань за три часа до вылета во избежание заражения в очередях. Родственники и провожающие в здание аэропорта не допускаются. Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии в настоящий момент достигло 10 833, число летальных исходов возросло до 235.



