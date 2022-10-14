Село Хыналыг могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В следующем году село Хыналыг Губинского района может быть включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, специализированного агентства ООН по науке, образованию и культуре.

В следующем году село Хыналыг Губинского района может быть включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, специализированного агентства ООН по науке, образованию и культуре.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова во время осмотра ремонтно-реставрационных работ, проводимых в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг".

"Мы подготовили и представили в ЮНЕСКО документ для включения села Хыналыг в список Всемирного наследия. Документ уже прошел предварительную и техническую экспертизу. Если в планах Центра всемирного наследия не произойдет изменений в течение следующего года, то мы надеемся, что по итогам обсуждений село Хыналыг войдет в список всемирного наследия", - сказала А. Гусейнова.