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Село Хыналыг могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Село Хыналыг могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО В следующем году село Хыналыг Губинского района может быть включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, специализированного агентства ООН по науке, образованию и культуре.
Туризм
14 октября 2022 г. 16:41
Село Хыналыг могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В следующем году село Хыналыг Губинского района может быть включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, специализированного агентства ООН по науке, образованию и культуре.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова во время осмотра ремонтно-реставрационных работ, проводимых в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг".

"Мы подготовили и представили в ЮНЕСКО документ для включения села Хыналыг в список Всемирного наследия. Документ уже прошел предварительную и техническую экспертизу. Если в планах Центра всемирного наследия не произойдет изменений в течение следующего года, то мы надеемся, что по итогам обсуждений село Хыналыг войдет в список всемирного наследия", - сказала А. Гусейнова.

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Версия на английском языке ФотоKhinalig village may be included in UNESCO World Heritage List
Версия на азербайджанском языке ФотоGələn il Xınalıq kəndi UNESCO-nun Dünya irsi siyahısına salına bilər

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