Сектор туризма ждут новшества, проблемы же не иссякают - ИНТЕРВЬЮ

Надеемся, что после полного внедрения вакцинации число туристов увеличится

Распространение пандемии, закрытие границ, снижение материального благосостояния людей, вызванное частичным или полным ограничением деятельности в ярде сфер, негативно сказалось на туристическом секторе, как и многих отраслях в стране.

Report представляет интервью с председателем правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмедом Гурбановым о текущей ситуации в туристическом секторе, проблемах, прогнозах и планах на будущее:

- Как в настоящее время можно охарактеризовать состояние туристических компаний на фоне последствий пандемии?

- В настоящее время туристический сектор в мире и в нашей стране практически парализован. Закрытие границ в периоды введения жесткого карантинного режима, приостановка поездок в регионы привели к остановке деятельности туристических компаний. Сейчас карантинный режим несколько смягчен. Люди уже могут ездить на отдых. Туристические компании и отели восстанавливаются. Но ситуация не совсем удовлетворительная. Состояние туркомпаний очень тяжелое, они не могут получать прибыль. В отелях действуют новые правила, и они не хотят работать с туристическими компаниями. Отели напрямую сами связываются с клиентами. Поскольку билеты стоят дорого, люди не хотят путешествовать или покупают билеты онлайн самостоятельно. Все это наносит огромный удар по туристическим компаниям. Хотя мы наблюдаем небольшое оживление внутреннего туризма, этого недостаточно.

- Допускается ли сокращение сотрудников в туристических компаниях?

- В настоящее время мы наблюдаем, как компании теряют свои кадры. Сами работники стараются сменить сферу деятельности либо из-за закрытия компаний, либо экономических трудностей. Навряд ли они уже вернутся к туризму. Работник, который уже специализируется в другой области, не захочет возвращаться. А это в будущем приведет к нехватке кадров в туристических компаниях, отелях, в целом в туристической отрасли.

- Вызвало ли открытие рейсов в ряд зарубежных стран оживление в туристическом секторе Азербайджана?

- Определенное оживление вызвало. Из Азербайджана уезжают за границу, а из-за границы сюда не приезжают туристы. С марта открылся рейс в Грузию. Но высокая стоимость билетов мешает людям отдыхать в Грузии. Потому что в таком случае для нормальной 5-дневной поездки в Грузию одному человеку необходимо потратить более 2 000 манатов. А это дорого для тех, кто едет в Грузию с целью отдыха. Обычно люди едут в Грузию, потому что это дешево, и они могут комфортно путешествовать на своих машинах.

С 19 марта азербайджанская Buta Airways будет выполнять специальные рейсы в Тбилиси и в обратном направлении. Эти рейсы будут немного дешевле. В целом, нельзя сказать, что открытие новых рейсов привело к оживлению в турсекторе. В настоящее время большинство посещает зарубежные страны с деловыми целями. Очень мало людей выезжают с целью отдыха.

- Какие шаги предпринимаются Ассоциацией в поддержку деятельности туристических компаний?

- Мы работаем над несколькими проектами, и заинтересованы в привлечении к ним туристических компаний. Мы ведем переговоры с компаниями, прислушиваемся к их предложениям и предложениям и стараемся донести их до нужных учреждений. Главным вопросом на сегодняшний день является улучшение положения туристических компаний.

- Какие проекты, связанные с развитием сектора, планируется реализовать в будущем?

- Мы считаем, что наши проекты, связанные с будущим, внесут больший вклад в развитие туризма. Самым важным из них является проект "Карабах - это Азербайджан". Мы работаем над ним уже несколько месяцев. Для этого мы также создали рабочую группу. Здесь предполагается разработать несколько маршрутов, чтобы в будущем туристам было понятно, как прошла Отечественная война. Эта концепция предназначена для утверждения новых видов маршрутов в Карабах, показа туристам памятников культуры в Карабахе. В настоящее время мы изучаем, по каким районам должны проходить новые маршруты, в каких регионах есть исторические памятники. В то же время анализируются вопросы о том, какие виды туризма будут применяться в Карабахе в будущем, и когда проект будет полностью готов, он будет представлен соответствующим структурам.

- Каковы прогнозы по туристическому сектору страны на этот год?

- Думаю, что к середине года, а то и до конца года, мы увидим развитие внутреннего туризма в стране. В летние месяцы этот процесс станет еще более оживленным. Так как люди не смогут выехать за границу на летние каникулы, то они, в основном, отправятся отдыхать в регионы нашей страны. Скорее всего, мы также будем наблюдать открытие новых рейсов в зарубежные страны. Надеемся, что после полного внедрения вакцинации число туристов увеличится.