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Сейшелы с 25 марта начинают принимать туристов из других стран

Сейшелы с 25 марта начинают принимать туристов из других стран Республика Сейшельские Острова (РСО) с 25 марта вновь начинает принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус
Туризм
25 марта 2021 г. 10:49
Сейшелы с 25 марта начинают принимать туристов из других стран

Республика Сейшельские Острова (РСО) с 25 марта вновь начинает принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Сейшельское информационное агентство, исключение составит ЮАР, где высок уровень распространения нового опасного штамма COVID-19.

"Туристы, прибывающие в РСО, должны лишь предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прилета, - приводит агентство слова министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестра Радегонде. - Никакого карантина не предусмотрено, приезжающие сразу смогут наслаждаться отдыхом в сертифицированных гостиницах. Однако они будут обязаны следовать мерам предосторожности - носить маски, пользоваться санитайзерами для рук и соблюдать социальную дистанцию".

По словам главного секретаря по туризму РСО Анн Лафортюн, приезжающим следует бронировать номера в сертифицированных отелях и виллах. Ныне из 700 лицензированных гостиниц сертифицированы 535.

"Сертификация говорит о соблюдении мер предосторожности, в том числе на случай, если турист заболеет - в гостинице будут знать, что делать, куда его помещать", - сказала она. По ее словам, туристам разрешено передвигаться между островами, в том числе самостоятельно на яхтах без экипажа.

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