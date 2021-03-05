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Сейшелы с 25 марта начнут принимать туристов

Сейшелы с 25 марта начнут принимать туристов Сейшельские острова с 25 марта начнут принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
Туризм
5 марта 2021 г. 14:48
Сейшелы с 25 марта начнут принимать туристов

Сейшельские острова с 25 марта начнут принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде сообщил о готовности страны принимать с 25 марта 2021 года путешественников из любого государства мира (за исключением ЮАР, где высок уровень распространения нового опасного штамма COVD-19) при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

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