Сейшелы с 25 марта начнут принимать туристов

Сейшельские острова с 25 марта начнут принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Сейшельские острова с 25 марта начнут принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде сообщил о готовности страны принимать с 25 марта 2021 года путешественников из любого государства мира (за исключением ЮАР, где высок уровень распространения нового опасного штамма COVD-19) при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.