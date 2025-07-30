Счетная палата выявила финансовые нарушения в Госагентстве по туризму

В соответствии с рабочим планом на 2025 год Счетная палата провела внешнюю государственную финансовую проверку деятельности Государственного агентства по туризму за период с 2021 по 2024 год.

В соответствии с рабочим планом на 2025 год Счетная палата провела внешнюю государственную финансовую проверку деятельности Государственного агентства по туризму за период с 2021 по 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, аудит проводился с целью оценки соответствия действующему законодательству деятельности по управлению государственными средствами и имуществом.

На основании выборочно собранных аудиторских доказательств по ремонтно-восстановительным работам, выполненным в охваченные аудитом годы, было выявлено, что подрядчику были выплачены дополнительные средства за счет увеличения стоимости и объемов некоторых работ, не предусмотренных сметой. Кроме того, было установлено нецелевое использование государственных средств из-за ряда недостатков.

В ходе проведения мероприятий республиканского масштаба в ряде случаев не были соблюдены действующие нормы и требования, что в совокупности с невыполнением условий договора привело к излишнему расходованию бюджетных средств.

Отсутствие контроля за исполнением договорных обязательств, а также закупки, связанные с размещением пропагандистских материалов в зарубежных странах, в конечном итоге повлияли на результативность деятельности в этом направлении и ограничили возможности своевременного использования средств.

В ходе проверки, проведенной Счетной палатой, были выявлены нарушения в деятельности Государственного агентства по туризму на общую сумму 18,5 млн манатов.