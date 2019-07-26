Санатории Азербайджана, сколько это будет стоить? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Лечебно-оздоровительный туризм считается одним из самых перспективных во всем мире. В Азербайджане, богатом лечебными минеральными и термальными водами, есть все условия для развития этого вида туризма. В нашей стране более 1500 минеральных и термальных источников, 4 грязевых вулкана, лава которых используется в лечебных целях, и один основной источник нефти. Только в Нахчыване насчитывается более 250 источников минеральной воды, среди которых можно привести в пример знаменитые "Сираб", "Бадамлы" и "Вайхыр". В Лянкяране и Астаре более 100 термальных источников, среди которых особо знамениты "Истису", "Дашвенд" и "Гариблер". Единственные в мире залежи нафталанской нефти находятся в азербайджанском городе Нафталан. Еще в советское время Нафталан считался всесоюзной здравницей. Одной из его достопримечательностей является Музей костылей, где главные экспонаты - костыли и трости, оставленные уже за ненадобностью здесь людьми, приехавшими в Нафталан на лечение и нашедшими здесь исцеление.

Наличие в стране целебных источников не могло ускользнуть от внимания инвесторов. В регионах республики, в частности, близ источников построены санатории, курорты, центры отдыха и оздоровления.

Report поинтересовался состоянием этих зон - способны ли они привлечь туристов, стимулировав местную индустрию туризма и принеся прибыль этому сектору экономики. Мы окинули взглядом мировой опыт, рассмотрели общее положение дел в сфере лечебно-оздоровительного туризма в стране, выявили проблемы, изучили пути их устранения, а также поинтересовались ценами в санаториях.

По словам эксперта по туризму Ульфаны Махмудовой, сравнившей местные санатории с зарубежными оздоровительными центрами, цены у них значительно ниже наших.

"Наиболее преуспели в области оздоровительного туризма такие страны как Россия, Украина, Грузия, Беларусь, Чехия и Словения. Особо стоит отметить в этой связи Россию и Украину. Оздоровительный туризм здесь настолько развит и знаменит, что нет нужды в рекламе или вложении дополнительных инвестиций. Наши туристы очень часто подаются на лечение в Россию и Украину. В здравницах этих стран побывало достаточное количество людей, поэтому в рекламе уже нет нужды. Обходительность персонала, точный диагноз, правильное лечение, благотворное воздействие минеральных вод вынесли эти страны в авангард оздоровительного туризма. Цены в санаториях этих стран намного ниже наших. У нас и санаториев немного, и цены в них довольно высокие. С советского времени осталось несколько небольших и недорогих санаториев, но уровень обслуживания в них оставляет желать лучшего. Самая большая наша проблема в этой области - использование целебных источников каким-то одним отелем. Вот, скажем, сравним наш санаторий "Галаалты" с российским "Ессентуки".

В Ессентуки вокруг целебного источника разбит парк, близ которого действуют многочисленные санатории разного уровня и на любой карман, поэтому у туристов есть возможность выбора. В России целебные источники, как правило, в открытом доступе, и отели вокруг них набирают воду оттуда. Туристы могут остановиться в отеле или снять дом, и спокойно пользоваться целебным источником. В Галаалты такой возможности, увы, нет. Там построен лишь один отель и все пути к источнику пролегают через него, а цены в этом отеле довольно высокие. На мой взгляд, целебные источники в нашей стране должны быть в свободном доступе, а вокруг них должно функционировать несколько санаториев. Таким образом сформируется необходимая инфраструктура. Возможно, где-то у нас и есть открытые источники, но в этих санаториях пока еще полностью не сложилась централизованная система".

Эксперт по туризму Ульфана Махмудова

"Вот поэтому наши люди и отдают предпочтение зарубежным санаториям"

По мнению эксперта, низок и уровень информирования об услугах, оказываемых в санаториях Азербайджана. "В Нафталане создано несколько санаториев, куда регулярно стекаются туристы из России и Центральной Азии. Неплохо обстоят дела и в санатории "Дуздаг" в Нахчыване. Сюда часто приезжают туристы, да и цены вполне приемлемые. А вот в Масаллы инфраструктура лечебного туризма очень слаба, как и низок уровень информирования об услугах. Последнее, увы, присуще большинству наших санаториев. Так, например санатории в России и Украине предоставляют местным и зарубежным туристическим компаниям готовые списки санаториев с подробным указанием направлений их деятельности, перечня недугов, от которых в них можно исцелиться, цен и иных аспектов. У нас же порой даже ответы на звонки поручаются людям некомпетентным и недостаточно осведомленным, что, разумеется, не устраивает туристов. А там, где уровень обслуживания нормальный, высоки цены. Поэтому местные жители устремляются за лечением за рубеж. Как правило, это наблюдается летом и билеты раскупаются на лету. В настоящее время стоимость билетов во Львов составляет более 500 манатов, заполнены и наши места в ряде санаториев в Чехии".

Главврач санатория "Кяпяз" в Нафталане Кенуль Асланова сообщила Report, что в предыдущие годы в санаторий летом прибывало гораздо больше туристов:

"В этом году у нас мало пациентов и это несмотря на то, что июль уже на исходе. Только за последние два дня наблюдается некоторое оживление. Схожая картина наблюдается и в иных санаториях Нафталана. В этом году летом пациентов почти столько же, сколько и зимой. В зимние месяцы к нам приезжают, главным образом, иностранные туристы, а летом обращаются местные жители. Среди туристов преобладают граждане России и Казахстана. Многие прибывшие в наш санаторий казахи страдают от псориаза".

К.Асланова поведала о пользе нафталанской нефти, а также отметила, кому нежелательно принимать нефтяные ванны:

"Нафталановые ванны полезны в лечении суставных и кожно-венерических заболеваний, мужского и женского бесплодия. Их рекомендуют при артрите, полиартрите, артрозе, остеопорозе, псориазе, варикозе и других заболеваниях. Чаще всего к нам обращаются за лечением от артроза и псориаза. У нас прекрасно лечатся заболевания суставов, пациенты остаются довольны, иначе люди из разных стран мира не стекались бы сюда. Нельзя принимать нефтяные ванны людям, страдающим злокачественными опухолями, перенесшим инсульт и инфаркт, пожилым старше 75 лет, женщинам, у которых регулярный менструальный цикл. Женщинам в период климакса ванны принимать можно".

Между тем, председатель "Ассоциации содействия оздоровительному и термальному туризму", эксперт по туризму Руслан Гулиев отметил прибавление числа посетителей Нафталана:

"Доля лечебно-оздоровительного туризма в туристическом секторе Азербайджана растет из года в год. С этой точки зрения мы наблюдаем позитивные сдвиги. В настоящее время с точки зрения развития лечебного туризма высоко оценивается туристический потенциал санаториев Нафталана и Абшерона, лечебно-оздоровительных центров, таких как Дуздаг, Галаалты, Истису. В 80-е годы в Нафталане одновременно получали лечение до 5000 человек. В современном мире наша цель, по меньшей мере, повторить этот показатель".

Председатель "Ассоциации содействия оздоровительному и термальному туризму", эксперт по туризму Руслан Гулиев

"Среди приезжающих в Нафталан много граждан из Латинской Америки и Северной Америки"





"Согласно статистическим показателям, в 2017-2018 гг. в Нафталан прибыло свыше 45 тысяч туристов из более чем 70 стран мира. За первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается приток посетителей. Как всегда, основную массу туристов составляют приезжие из России, Казахстана и Узбекистана. Наряду с этим, среди приезжающих в Нафталан много граждан из Латинской Америки и Северной Америки", - отметил эксперт.

Напоследок хотелось бы привести стоимость лечения в некоторых санаториях Азербайджана (минимум 7 дней).

Санаторий "Гашалты" - Нафталан

В санатории "Гашалты" пакет предусмотрен не менее, чем на неделю. Неделя пребывания и лечения в пансионате обойдется одному человеку не менее, чем 1001 манат, а на двоих – 1368 манатов. В эту сумму входит трехразовое питание, обследование, анализы крови и мочи, рентген, физиотерапия, нафталановая ванна, фитнесс и СПА-процедуры.

Санаторий "Карабах" - Нафталан

Неделя лечения в этом санатории обойдется одному человеку в 1253 маната, а на двоих – 1673 маната. В этот пакет входит трехразовое питание, принятие нафталановых ванн, физиотерапия, гидромассаж, ингаляция, фитнесс и СПА-процедуры.

Санаторий "Чинар" - Нафталан

Стоимость одной недели пребывания в санатории составит 896 манатов. Цена на двоих – 1498 манатов. Сюда входят трехразовое питание, check-up, УЗИ, рентген, кардиограмма, нафталановые, йодобромные ванны, турецкая баня, фитнесс и СПА.

Санаторий "Галаалты" - Шабран

Неделя пребывания в санатории "Галаалты" на одного человека составляет 1715 манатов, а на двоих – 2030 манатов. В эту цену входит трехразовое питание, обследование, фитнесс и СПА-услуги.

Санаторий "Дуздаг" – Нахчыван

Недельный пакет на одного человека в этом санатории составит 630 манатов, на двоих – 980 манатов. Сюда входит трехразовое питание, встреча в аэропорту и проводы, поездка на автомобиле из отеля на соленую гору. Минимальный срок пребывания – 1 неделя.

Санаторий "Бильгя"

Минимальный срок пребывания в санатории – 10 дней. Стоимость пакета на одного человека – 877 манатов, на двоих – 1710 манатов. Сюда входят трехразовое питание, обследование, физиотерапия, йодобромные ванны, массаж, лечение нафталаном и парафином, лечфизкультура, гимнастика, подводный душевой массаж (душ-массаж).

Санаторий "Истису Фатимеи-Захра" - Масаллы

День пребывания в этом санатории обойдется в 40 манатов, на двоих – 80 манатов. Сюда входят трехразовое питание, обследование, массаж.

Неврологический санаторий "Гюнешли" – Мардакяны

10-тидневный пакет на одного человека составит 505 манатов, на двоих - 462,6 маната. Сюда входят обследование, йодобромные ванны, бальнеологическое лечение, грязевое лечение, массаж, лечфизкультура, ароматерапия, подводный душевой массаж, лечебный бассейн для растяжки в воде.