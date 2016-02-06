Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Самым дешёвым городом Европы стала столица Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Mail, исследование провёл туристический сервис Trivago.

На втором месте оказался Скопье (Македония). Там за сутки туристы отдавали в среднем 70 долларов. Тройку замыкает Сараево в Боснии и Герцеговине (74 доллара).

Самой дорогой столицей Европы был признан Лондон (267 долларов за номер в отеле в сутки), за которым следуют Берн (Швейцария, 219 долларов) и Париж (196 долларов).

Больше всего недорогих прибрежных городов находится в Греции.