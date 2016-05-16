​Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первое плавание

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Самый большой круизный лайнер в мире под названием Harmony of the Seas ("Гармония морей") вышел в свое первое плавание. Как передает Report со ссылкой на РБК, он обошелся в сумму около 1 млрд. и вмещает более 6 тыс. человек.

Длина 16-палубного лайнера - 362 м (он на 50 м длиннее, чем Эйфелева башня), ширина - 66 м, а вес - 120 тыс. т. Он вмещает 6,3 тыс. пассажиров и 2,1 тыс. членов экипажа.

Судно сравнивали с плавающим городом: в частности, в нем 2,5 тыс. кают, 20 обеденных залов, 23 плавательных бассейна и парк с более чем 10 тыс. растений и 50 деревьями.

Лайнер, который был заказан американской компанией Royal Caribbean Cruises, совершит плавание из гавани Сен-Назер во Франции в британский город Саутгемптон. Там на него сядут первые пассажиры. 22 мая судно будет отправлено в Барселону, порт его приписки.

Летом Harmony of the Seas будет совершать недельные круизы по Средиземному морю, а в конце октября отправится по маршрутам в Карибском бассейне.