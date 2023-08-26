Самир Дюбенди: В Карабахе должны быть созданы и небольшие гостевые дома

Закладка фундамента гостиничного комплекса в непосредственной близости от города Лачын - очень радостное событие.

Закладка фундамента гостиничного комплекса в непосредственной близости от города Лачын - очень радостное событие.

Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди.

По его словам, в настоящее время Карабах посещает большое количество людей с различными целями: "Новый комплекс в Лачыне рассчитан на 100 номеров и будет иметь дополнительные коттеджи. Создание различных мест для размещения на освобожденных от оккупации территориях имеет важное значение, как с точки зрения размещения деловых путешественников в регионе, так и с точки зрения повышения нашего туристического потенциала в будущем. Но в этих районах также есть потребность в небольших, недорогих и менее звездных отелях. На освобожденных от оккупации территориях должны быть созданы и небольшие гостевые дома. Для таких объектов необходимо заинтересовать хозяйствующих субъектов".