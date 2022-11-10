Самарканд – вечный и молодой

Решение о создании тюркского инвестиционного фонда и вопрос о едином алфавите тюркоязычных стран и другие важные вопросы будут обсуждать на саммите Организации тюркских государств, который стартует завтра утром в Самарканде.

Решение о создании тюркского инвестиционного фонда и вопрос о едином алфавите тюркоязычных стран и другие важные вопросы будут обсуждать на саммите Организации тюркских государств, который стартует завтра утром в Самарканде.

Как сообщает Report, в этот древний узбекский город продолжают прибывать первые лица стран ОТГ.

Символично, что главы Узбекистана, Азербайджана, Турции, Казахстана и Киргизии, а также Туркменистана, который, как ожидается, станет полноправным членом организации, и Венгрии в статусе наблюдателя ОТГ, будут изучать эти вопросы, которые окажут влияние на будущее всего тюркского мира в городе, чья история насчитывает почти 3 тысячи лет.

Знаковой эту встречу делает и сама площадка для ее проведения. Первый саммит ОТГ, после трансформации из Тюркского совета в прошлом году в полноправную организацию, пройдет в только-только отстроенном конгресс-холле нового туристического комплекса Silk Road Samarkand.

Помимо конгресс-центра на территории в 260 га расположились 8 отелей международного уровня и историко-этнографический парк "Вечный город", – своеобразный микс древних узбекских городов, таких как сам Самарканд, Бухара, Фергана, Ташкент, Хива и другие.

Причем, как отметил автор идеи известный узбекский художник Бобур Исмоилов, "Вечный город" – это не реплики архитектурных памятников, а "свободное прочтение архитектурного наследия узбекского народа". Философия этой задумки, объясняет Исмоилов, в том, что "тысячелетние традиции народа живут в Узбекистане до сих пор и будут продолжаться передаваться из поколения в поколение".

Основными жителями "Вечного Города" являются ремесленники из разных регионов Узбекистана, искусные резчики по дереву, мастера по керамике и пр., которые создавали его. По мосту, соединяющему настоящее и прошлое, гости попадают в современную интерпретацию средневекового города, созданного вручную художниками-ремесленниками, которые работают в своих мастерских и всегда рады пообщаться с ними, проявить гостеприимство, угощая чаем и рассказывая об особенностях своего ремесла.

Говоря о вкладе древних цивилизаций, находившихся на территории нынешнего Узбекистана, невозможно не упомянуть таких ученых, как Аль Хорезми, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Аль Фергани, Амир Темур, Алишер Навои, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бабур, и других. Потомки должны помнить их вклад в мировую науку.

Так сложилось, что "Вечный город" даже превзошел ожидания своих создателей. Ведь он стал мостом между поколениями не только народа Узбекистана, а куда шире, в планетарном масштабе.

И речь здесь не только о предстоящем саммите Организации тюркских государства, хотя и эта организация вскоре вполне может стать глобальной, ведь о своем желании вступить в эту организацию изъявили более 15 стран.

Конгресс-центр практически с первых дней своего основания стал местом проведения большого числа международных симпозиумов.

В середине сентября некогда находящийся в середине и центре пересечения караванных путей Великого шелкового пути древний город принял у себя саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Международные делегации, возглавляемые высшим руководством своих стран, смогли провести плодотворную работу в рамках повестки и по достоинству оценить истинное восточное гостеприимство Самарканда.

Следующим крупным событием стали мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

А в декабре самаркандский комплекс ждет особо почетное испытание на гостеприимство - здесь состоится Глобальный форум "Образование в области прав человека" под эгидой ООН.

С открытием нового международного современного аэропорта в Самарканде и с запуском с октября этого года прямых рейсов сюда из Баку обмен туристами между Азербайджаном и Узбекистаном может вырасти в разы. Для граждан Азербайджана помимо прекрасных исторических памятников Самарканд может быть интересен и как направление гастрономического туризма, а также паломничества по мусульманским святыням. Ведь неслучайно Самарканд называют Меккой Центральной Азии, среди прочих мусульманских святынь здесь находится мавзолей Шахи Зинда, где по преданию похоронен Куссама ибн Абасс — двоюродный брат самого пророка Мухаммеда.

Ну а сейчас помолодевший вечный город на пути к тому, чтобы стать одним из значимых центров мирового сотрудничества.