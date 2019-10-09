Оман откроет прямые рейсы в Алматы и Нур-Султан

Оманская авиакомпания Salam Air планирует открыть прямые рейсы Алматы - Маскат (Оман) и Нур-Султан - Маскат (Оман).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Комитет гражданской авиации РК.

«В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан по увеличению количества международных рейсов, состоялись двухсторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Султаната Оман. Казахстанскую делегацию представлял председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Талгат Ластаев, оманскую делегацию возглавил директор департамента авиаперевозок Министерства транспорта и коммуникации Султаната Оман Салим аль-Хусейни", - отмечается в сообщении.

По итогам переговоров была создана правовая база для полетов, согласно которой, назначенным перевозчикам обеих стран предоставлено право выполнять 14 пассажирских и 14 грузовых регулярных рейсов в неделю. На этой основе уже в марте следующего года планируется открытие прямого авиасообщения по авиамаршруту Алматы – Маскат (столица Омана) с частотой 7 рейсов в неделю оманской авиакомпанией «Salam Air». Также с осени следующего года ожидается открытие авиасообщения по маршруту Нур-Султан – Маскат вышеуказанной оманской авиакомпанией.

Как отметили в ведомстве, работа проводится в координации с введением 30-дневного безвизового режима для граждан Султаната Омана в Республике Казахстан, который действует с 30 сентября 2019 года.

Ожидается, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами, а также введенный безвизовый режим и благоприятные климатические условия в летний период в Республике Казахстан будут способствовать развитию въездного туризма со стороны граждан Султаната Оман.

«Вместе с тем, оманская сторона со своей стороны рассматривает вопрос введения безвизового режима для граждан Казахстана. В качестве первого шага оманская сторона планирует предоставить возможность получения электронных виз гражданам Казахстана, а в ближайшем будущем казахстанцы будут иметь возможность получения виз в аэропортах и других пограничных пунктах Омана (как граждане США и других развитых западных стран)», - пояснили в КГА.