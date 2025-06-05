Сафаралиева: Центр туристической информации вносит вклад в развитие курортного туризма

12:59 Центр туристической информации "Курорт" Конфедерации профсоюзов Азербайджана стремится внести вклад в развитие туристического сектора в Азербайджане.

Центр туристической информации "Курорт" Конфедерации профсоюзов Азербайджана стремится внести вклад в развитие туристического сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам директор центра Эмилия Сафаралиева в рамках медиатура.

По ее словам, центр в настоящее время выполняет работу, которую ранее осуществляли 11 тысяч местных организаций в различных регионах страны: "Теперь услуги размещены в центре туристической информации "Курорт". Центр создан с целью внесения вклада в развитие туристических и курортных услуг Азербайджана".

Сафаралиева отметила, что услуги центра включают предоставление информации о курортных и санаторных услугах, услуги бронирования, консультационную и экскурсионную поддержку, продвижение и маркетинг.