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С завтрашнего дня в отели не будут допускать клиентов без полной вакцинации

С завтрашнего дня в отели не будут допускать клиентов без полной вакцинации С 1 сентября в отели не будут допускаться клиенты, не прошедшие полную вакцинацию от COVID-19.
Туризм
31 августа 2021 г. 16:50
С завтрашнего дня в отели не будут допускать клиентов без полной вакцинации

С 1 сентября в отели не будут допускаться клиенты, не прошедшие полную вакцинацию от COVID-19.

Об этом Report сообщили представители туристического сектора.

Сообщается, что отелям поручено соблюдать указанное требование. Клиенты, имеющие предварительную резервацию, могут воспользоваться услугами отеля до 6 сентября. После указанной даты все клиенты должны предоставлять соответствующий документ о вакцинации двумя дозами вакцины.

Ожидается, что Государственное агентство по туризму в ближайшее время выступит с заявлением по данному вопросу.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что согласно последнему решению Кабмина, клиенты с паспортом COVID-19 будут допускаться в отели.

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Версия на английском языке Both doses of vaccine to be required in hotels
Версия на азербайджанском языке Sabahdan hotellərə hər iki doza vaksini olmayan müştərilər buraxılmayacaq

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