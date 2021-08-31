С завтрашнего дня в отели не будут допускать клиентов без полной вакцинации

С 1 сентября в отели не будут допускаться клиенты, не прошедшие полную вакцинацию от COVID-19.

С 1 сентября в отели не будут допускаться клиенты, не прошедшие полную вакцинацию от COVID-19.

Об этом Report сообщили представители туристического сектора.

Сообщается, что отелям поручено соблюдать указанное требование. Клиенты, имеющие предварительную резервацию, могут воспользоваться услугами отеля до 6 сентября. После указанной даты все клиенты должны предоставлять соответствующий документ о вакцинации двумя дозами вакцины.

Ожидается, что Государственное агентство по туризму в ближайшее время выступит с заявлением по данному вопросу.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что согласно последнему решению Кабмина, клиенты с паспортом COVID-19 будут допускаться в отели.