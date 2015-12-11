С завтрашнего дня в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" стартует зимний сезон

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В связи с началом зимнего сезона с завтрашнего дня в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" горнолыжный курорт будет передан в распоряжение туристов.

Как сообщает Report, в настоящее время в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" ведутся подготовительные работы.

В комплексе действуют торговые центры, ресторан, кафе, игральный зал, канатная дорога, бар и пр. Здесь есть объекты по продаже и аренде всех необходимых принадлежностей для катания на лыжах. На начальном этапе в комплексе созданы условия для принятия более 3 000 туристов.

Напомним, что первый в Азербайджане горнолыжный курорт "Шахдаг", фундамент которого был заложен в сентябре 2009 года, расположен на расстоянии 32 км от центра Гусаров и 210 км от столицы.