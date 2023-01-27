S&P: Отказ Китая от COVID-ограничений стимулирует рост выездного туризма, цен на нефть и металлы

Более ранний и быстрый отказ Китая от жесткой политики в отношении COVID (практически все ограничения отменены) должен стимулировать рост на развивающихся рынках, особенно за счет туризма.

Более ранний и быстрый отказ Китая от жесткой политики в отношении COVID (практически все ограничения отменены) должен стимулировать рост на развивающихся рынках, особенно за счет туризма.

Как передает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, основные бенефициары находятся в странах Азии с формирующимся рынком, куда до COVID-19 был значительный приток туристов из Китая. Во Вьетнаме, Таиланде и Малайзии туризм из Китая ранее составлял значительную часть ВВП. В других местах, даже в тех направлениях, где китайцы составляют значительную долю туристического рынка, их вклад в ВВП, как правило, невелик.

"Также может быть положительное чистое влияние на развивающиеся рынки через канал цен на сырьевые товары. Основными бенефициарами станут крупные производители сырья, такие как страны Персидского залива (нефть) и Латинская Америка (металлы и сельскохозяйственная продукция). Чили и, в меньшей степени, Перу выделяются, учитывая важность меди в их экспортной доле и, следовательно, балансе текущих операций и росте ВВП.

Для других экспортеров сырьевых товаров с формирующимся рынком любое улучшение условий торговли приведет к более сильному росту ВВП только в том случае, если более высокие доходы приведут к увеличению расходов (по сравнению с сбережениями). Мы считаем, что непредвиденный доход станет облегчением внешнего и фискального давления для многих стран. Китаю, возможно, потребуется увидеть более решительное улучшение в своем секторе недвижимости для его открытия, чтобы помочь экспортерам металлов на развивающихся рынках. Между тем, более высокие цены на нефть несколько замедлят ожидаемую дезинфляцию в 2023 году, но не настолько, чтобы изменить позицию центральных банков на развивающихся рынках, которые должны приостановить или даже начать сокращение в этом году", - говорится в отчете.

Агентство считает, что открытие Китая не повторит масштабных стимулов 2008 года, которые ускорили рост инвестиций и спроса на сырьевые товары во время мирового финансового кризиса: "На этот раз восстановление Китая будет ориентировано на потребителей и услуги, с меньшим распространением на остальной мир.

Показатели высокочастотных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, метро и внутренними авиаперевозками неуклонно растут. Это увеличивает потребление во время лунного Нового года. Помимо восстановления внутреннего потребления, мы также ожидаем роста выездного туризма, что принесет пользу соседним странам. Что касается инвестиций, мы видим меньшее влияние, хотя мы ожидаем, что активность на рынке недвижимости в этом году достигнет дна после ряда мер поддержки, принятых в последние два месяца. Но в значительной степени это будет восстановление за счет потребления, при этом скромный спрос распространится на остальной мир".

Однако S&P ожидает некоторого глобального воздействия, которое уже отражено в ценах на сырьевые товары: "Цены на авиационное топливо начали расти, и мы видим, что мировые цены на нефть могут достичь 100 долларов США за баррель в этом году по мере восстановления Китая. Цены на промышленные металлы также растут. Это приведет к положительным потрясениям условий торговли для экспортеров этих товаров, многие из которых являются странами с формирующимся рынком. Этот положительный шок доходов компенсирует снижение спроса со стороны США и еврозоны в зависимости от страны".