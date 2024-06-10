С начала года количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23%

В январе-мае этого года в Азербайджан было совершено 9 818 авиарейсов.

В январе-мае этого года в Азербайджан было совершено 9 818 авиарейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 22,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период больше всего рейсов в Азербайджан было совершено из России - 2 928, что на 11,6% больше, чем год назад.

Только в мае в Азербайджан было осуществлено 2 228 авиарейсов, что на 23,4% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце из России было совершено 689 рейсов, что на 16,3% больше, чем год назад.

Второе место по числу совершенных в Азербайджан авиарейсов после России занимает Турция - 2083 рейса, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

В топ-3 входят также Объединенные Арабские Эмираты - 1 231 рейс (+38,6%).