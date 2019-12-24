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С марта в центре Баку будут выступать уличные музыканты - ЭКСКЛЮЗИВ

С марта в центре Баку будут выступать уличные музыканты

"По мере приближения туристического сезона, то есть в преддверии праздника Новруз, мы планируем организовать в местах скопления туристов выступления уличных музыкантов. В основном это Приморский бульвар, улица Низами (Торговая) и территория Ичеришехер".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму (DTA) Кянан Гасымов

По его словам, по всему миру работы относительно деятельности уличных музыкантов велись скоординированно: "До того, как приступить к этой работе, мы изучили мировой опыт, так как необходимо координировать данный процесс в той или иной форме". 

Официальный представитель Государственного агентства по туризму заявил о возможности выделения с этой целью в дальнейшем дополнительных мест как в столице, так и в регионах. 

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