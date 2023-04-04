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С какими трудностями сталкиваются граждане Азербайджана при получении визы в европейские страны?

С какими трудностями сталкиваются граждане Азербайджана при получении визы в европейские страны? Граждане Азербайджана сталкиваются с трудностями при получении визы для поездки в ряд европейских стран.
Туризм
4 апреля 2023 г. 17:07
С какими трудностями сталкиваются граждане Азербайджана при получении визы в европейские страны?

Граждане Азербайджана сталкиваются с трудностями при получении визы для поездки в ряд европейских стран.

Об этом Report сообщил руководитель комиссии по выездному туризму Ассоциации туристических агентств Азербайджана Шаиг Мамедов.

По его словам, большинство граждан жалуются на посольства и созданные ими визовые центры.

"Создаются искусственные препятствия для тех, кто хочет получить визу в Венгрию, их просят предоставить дополнительные документы. Хотя гражданин предоставляет справку с места работы и выписку по банковскому счету, от него требуют справку об уплате налога, а также купленный авиабилет. Хотя из-за неопределенности в связи с получением визы целесообразнее бронировать авиабилет.

Для желающих посетить Францию, Испанию, Швецию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург доставка документов курьером является обязательной. Граждане, которые сами приносили документы во время подачи заявления на визу, не могут забрать готовые документы. Несмотря на окончание пандемии коронавируса (COVID-19), требуется доставка курьером, за услуги которого необходимо заплатить 17 манатов. Тарифы для заверения копий документов также высоки. Существуют также совершенно неоправданные дополнительные сборы за услуги.

Желающие получить визу в Чехию, Латвию, Норвегию и Ирландию сталкиваются с проблемой назначения даты приема документов. Посольство Германии в большинстве случаев отказывает в выдаче визы. Кроме того, данное посольство практически не выдает визу бюджетным туристам.

В посольстве Италии также имеются серьезные проблемы с датой приема документов и выдачей визы. Только 50% обратившихся получают положительный ответ. С большими трудностями сталкиваются и желающие получить студенческую визу. Поступить в итальянский университет легче, чем получить визу в эту страну.

Система записи на прием в посольство Польши почти всегда отключена. Она доступна раз в неделю или 4 раза в месяц. Иногда человек, зарегистрировавшийся всего неделю назад, попадает на прием раньше, чем зарегистрировавшийся месяцем ранее гражданин.

Ответ от посольства Великобритании вместо 21 рабочего дня приходится ждать два и более месяцев. Посольство не принимает заявки от туристов со средним бюджетом. Гражданин должен иметь высокую зарплату или хороший доход, чтобы эта страна была заинтересована в выдаче ему туристической визы.

Некоторые посольства также требуют чек об оплате проживания в отеле, где остановится гражданин. Возможность отказа в выдаче визы после произведенной оплаты вызывает беспокойство", - отметил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları Avropa ölkələrinə rahat viza ala bilirmi?

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