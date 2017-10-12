С будущего года в Азербайджане для туристов будет применяться специальная привилегированная карта

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "По сравнению с сентябрем прошлого года в этом году в количестве посетивших Азербайджан туристов наблюдался 7%-ный рост".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, ранее люди и торговые объекты с осторожностью относились к идее принятия участия в Бакинском шопинг-фестивале (Baku Shopping Festival): "Если в прошлом году в фестивале участвовало 172 объекта, возвращающих НДС, в этот раз регистрацию прошли 467 объектов. Если в первый раз было 33 партнера, не возвращающих НДС, но делающих скидки, в этот раз – 111. В прошлом году участников было 205, в этом - 578".

Министр отметил, что в участвующих на фестивале в качестве партнеров супермаркетах скидки не будут распространяться на продукты питания: "НДС возвращается только на электротехнику".

А. Гараев подчеркнул, что в будущем году для туристов будет применяться специальная привилегированная карта: "В связи с этим идет работа. После анализов будет проводиться подготовка".