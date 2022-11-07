Ryanair сообщила о своей самой большой прибыли за летний сезон

Ryanair сообщила о своей самой большой прибыли за летний сезон. Авиакомпания ожидает очень сильного роста пассажиров и тарифов в ближайшие годы, поскольку клиенты переключаются с более дорогих самолетов ее конкурентов.

Ryanair сообщила о своей самой большой прибыли за летний сезон. Авиакомпания ожидает очень сильного роста пассажиров и тарифов в ближайшие годы, поскольку клиенты переключаются с более дорогих самолетов ее конкурентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Однако Ryanair предупредил, что восстановление Европы по-прежнему подвержено потрясениям, вызванным COVID-19 и вторжением России в Украину.

Ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров, заработала 1,371 млрд евро за шесть месяцев до конца сентября, первой половины финансового года. Это превышает предыдущий рекорд первого полугодия 2017 года в 1,29 млрд евро.

"Опасения по поводу влияния рецессии и растущей инфляции потребительских цен на бизнес-модель Ryanair сильно преувеличены", - заявил генеральный директор Майкл О’Лири.

По его словам, сильные фундаментальные показатели будут продолжать поддерживать "устойчивый рост трафика и среднего тарифа как минимум в течение следующих 18 месяцев". Прибыль и объемы перевозок ожидают "очень сильного роста" до 2025 года при условии, что цены на нефть останутся относительно стабильными, добавил он.