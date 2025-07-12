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Рустам Наджафов: Тюркские государства создадут совместный горнолыжный учебный центр

Рустам Наджафов: Тюркские государства создадут совместный горнолыжный учебный центр Рустам Наджафов: Тюркские государства создадут совместный горнолыжный учебный центр
Туризм
12 июля 2025 г. 17:38
Рустам Наджафов: Тюркские государства создадут совместный горнолыжный учебный центр

Тюркские государства создадут совместный горнолыжный учебный центр, что станет важным шагом в развитии зимнего туризма в регионе.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил председатель Союза горнолыжных курортов тюркских государств Рустам Наджафов на первом саммите союза в "Шахдаге".

По его словам, Союз горнолыжных курортов организует совместные мероприятия и способствует сотрудничеству между курортами для привлечения туристов и реализации PR-кампаний. "Для нас самое главное — чтобы курорты с большим потенциалом объединились и создали совместный центр подготовки горнолыжников, так как это приведет к созданию дополнительных стандартов и будет содействовать продвижению курортов тюркоязычных государств на мировом рынке", - сказал он.

Наджафов добавил, что ведутся переговоры в данном направлении – вероятно, теоретическое обучение будет проходить в Узбекистане, а практическое - в Азербайджане.

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Версия на английском языке Rustam Najafov: Turkic states to create joint ski training center
Версия на азербайджанском языке Rüstəm Nəcəfov: "Türkdilli dövlətlərin birgə xizək təlim mərkəzi yaradılacaq"

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