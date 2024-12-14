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Рустам Наджафов: Туристический центр "Шахдаг" примет международные соревнования

Рустам Наджафов: Туристический центр "Шахдаг" примет международные соревнования В 2025 году туристический центр "Шахдаг" станет местом проведения международных соревнований.
Туризм
14 декабря 2024 г. 17:39
Рустам Наджафов: Туристический центр Шахдаг примет международные соревнования

В 2025 году туристический центр "Шахдаг" станет местом проведения международных соревнований.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Туристический центр "Шахдаг" Рустам Наджафов на пресс-конференции по итогам года и открытию зимнего сезона, организованной совместно с Государственным агентством по туризму.

Он подчеркнул, что инфраструктурные проекты, реализованные в рамках подготовки к зимнему сезону, успешно завершены, проведена модернизация в соответствии с современными стандартами.

Председатель центра также отметил, что в результате успешных рекламных кампаний на международных рынках наблюдается значительный рост числа посетителей комплекса.

По данным на 14 декабря этого года, общее количество ночевок в отелях туристического центра "Шахдаг" составило 101 939, услугами центра в целом воспользовались 266 579 человек.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Nəcəfov: “Şahdağ” Turizm Mərkəzi beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edəcək"

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