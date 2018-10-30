Румынская авиакомпания TAROM запускает рейсы в Баку

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ С 3 апреля следующего года национальная авиакомпания Румынии TAROM начинает регулярные рейсы из Бухареста в Баку.
Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице авиакомпании в Facebook.
Стоимость билета Бухарест-Баку-Бухарест составит 341 евро и в эту цену входит 10 кг ручной клади, 23 кг багажа, питание на борту и выбор места.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
Отметим, что TAROM также будет выполнять рейсы в Тбилиси, Одессу и Ереван.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости