Румынская авиакомпания TAROM запускает рейсы в Баку

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ С 3 апреля следующего года национальная авиакомпания Румынии TAROM начинает регулярные рейсы из Бухареста в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Стоимость билета Бухарест-Баку-Бухарест составит 341 евро и в эту цену входит 10 кг ручной клади, 23 кг багажа, питание на борту и выбор места.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Отметим, что TAROM также будет выполнять рейсы в Тбилиси, Одессу и Ереван.