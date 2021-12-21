Румыния ввела обязательное анкетирование для туристов

С 20 декабря 2021 года всем лицам, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Как передает Report, на основе анкетных данных сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.
В анкете указывается:
- имя и фамилия, идентификационные и контактные данные лица, страна, область и населенный пункт, из которого гражданин путешествует в Румынию, включая транзит;
- населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;
- транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;
- дата въезда в Румынию;
- данные несовершеннолетних лиц, если есть.
Анкету заполняют все лица, которые следуют в Румынию любым сообщением.
Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по
Кроме того, на сайте правительства Румынии указано, что лица, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов.
За отказ от его заполнения предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. леев.