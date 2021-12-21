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Румыния ввела обязательное анкетирование для туристов

Румыния ввела обязательное анкетирование для туристов С 20 декабря 2021 года всем лицам, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Туризм
21 декабря 2021 г. 11:02
Румыния ввела обязательное анкетирование для туристов

С 20 декабря 2021 года всем лицам, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report, на основе анкетных данных сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.

В анкете указывается:

- имя и фамилия, идентификационные и контактные данные лица, страна, область и населенный пункт, из которого гражданин путешествует в Румынию, включая транзит;

- населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;

- транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;

- дата въезда в Румынию;

- данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Анкету заполняют все лица, которые следуют в Румынию любым сообщением.

Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке .

Кроме того, на сайте правительства Румынии указано, что лица, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов.

За отказ от его заполнения предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. леев.

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