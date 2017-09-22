Руководитель Premium Travel Айдын Ахмедов: Более 90% номеров в отелях заполнены в даты Новруз байрамы - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ С начала этого года наблюдается рост числа приезжающих в Азербайджан туристов. Это подтверждают как официальные, так и неофициальные отчеты. По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), после утверждения президентом Азербайджана в декабре прошлого года Стратегической дорожной карты по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджанской Республике, наблюдается рост числа туристов. В первом полугодии этого года эта цифра увеличилась на 24% по сравнению с прошлым годом.

Изменения в законодательстве страны и увеличение числа туристов сказались и на деятельности туристических фирм. Руководитель Premium Travel Айдын Ахмедов поделился с Report своим мнением о процессах, происходящих в секторе туризма.

- По официальным данным, в этом году наблюдается рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан. Из каких стран чаще всего прибывали зарубежные гости в этом году?

- По сравнению с предыдущими годами в этом году поток туристов в Азербайджан еще более возрос. Основная часть прибывающих в нашу страну туристов из арабских стран. Наряду с этим, также наблюдается рост числа туристов из стран Европы, России и Турции.

- А куда предпочитают путешествовать граждане Азербайджана?

- Клиенты отдают предпочтение в основном визитам в Турцию из Азербайджана. Предлагаемые клиентам турпакеты включают пятиразовое питание. Готовые пакеты выгодно приобретать. Из европейских стран азербайджанцы предпочитают ездить в Чехию на лечение. Поездки в Чехию растут и накануне Нового года.

- В качестве одной из основных причин притока туристов в Азербайджан указывается девальвация маната. Интересно, почему значительно возросло число именно арабских туристов?

- После падения стоимости маната по отношению к иностранным валютам возрос интерес иностранных государств к Азербайджану. Потому что туристы приезжают в Азербайджан с долларами и получают больше в результате конвертации в местную валюту. В то же время для арабских государств введена упрощенная система ASAN Visa и арабские туристы начали получать визы в аэропорту. С другой стороны, Азербайджан является безопасной страной. Хочу добавить, что отели в Азербайджане намного дешевле по сравнению с отелями Дубая и других крупных городов.

- Могут ли отели страны удовлетворять растущий спрос туристов?

- С ростом числа туристов, найти пустые номера сложнее. К примеру, более 90% номеров в отелях уже заполнены в даты Новруз байрамы. Существует большой спрос на новые, в частности, 4-звездочные отели. В Азербайджане очень мало этого типа отелей.

- Какие отели чаще всего выбирают прибывающие туристы?

- Туристы из Кувейта, Катара и Дубая в основном выбирают отели, расположенные в центре. А граждане Ирака предпочитают удаленные от центра более дешевые отели.

- По новому налоговому законодательству, невозможно приобретать турпакеты за наличные. Недовольные этим правилом некоторые туристические компании утверждают, что их клиентами являются в основном граждане Ирана, где не поддерживаются системы Visa и Mastercard. Как вы решаете эти проблемы?

- Действительно, по новому налоговому законодательству, продажа турпакетов за наличные невозможна. Однако клиенты, не использующие пластиковые карты, могут перечислять деньги на счет в банке. Это несколько затрудняет нашу работу. С такими случаями мы сталкиваемся в основном среди местных граждан. Новые правила выгодны для банков. Граждане стремятся приобретать пластиковые карты. Если банк находится не в пределах турфирмы, возникают определенные трудности с оплатой через банк. Поэтому все стремятся осуществлять платежи посредством терминалов. Граждане Ирана оплачивают через банк. Этот процесс занимает 3-4 дня.

- Чем чаще всего недовольны приезжающие в Азербайджан туристы?

- Основная масса наших клиентов недовольна такси. К примеру, в одном из последних случаев мы осуществили трансфер гостей из аэропорта в отель и наоборот. Однако в городе они разъезжали сами. Из Bulvar отеля их довезли до центра города за 100 долларов. Они выразили нам недовольство. Другой момент связан с низким уровнем обслуживания в ресторанах. В отелях обслуживание на более высоком уровне. В случае с такси мы не можем вмешиваться, но при проблемах с ресторанами, мы выносим им предупреждение в связи с этим.

- Проявляют ли интерес туристы к регионам Азербайджана? В какие регионы, в основном, они путешествуют?

- В основном туристы предпочитают Габалу и прилегающие районы. В частности, им очень нравится "Сакит-гёль" в Шемахе. В рыбный сезон выбирают чаще всего это место. Сейчас же с приближением зимнего сезона популярными направлениями становятся Гусар, Туфандаг в Габале.

- Направляли ли вы какое-либо предложение в соответствующие структуры для развития этой сферы в Азербайджане или может быть, вам есть что предложить сейчас?

- Наряду с упрощением визового режима для арабских стран, было бы неплохо внедрить его и для граждан Индии и ряда европейских стран. Предоставление возможности получать ими визу по прибытии стало бы положительным шагом. Другое предложение связано с демпингом. Если турфирмы получат возможность осуществлять продажи по стандартным ставкам, это снизит вероятность их банкротства. Это лучше и для туристов. Так как обычно клиенты приобретают пакеты незадолго до путешествия, и они вдруг узнают, что выгодно продававшая им пакеты компания уже закрылась. Поэтому мы стараемся убеждать клиентов не обманываться на дешевые предложения.

- Какие проблемы возникают при резервации билетов или турпакетов?

- С авиабилетами особенных проблем не бывает. В основном, они возникают с отелями. Если не внести оплату в установленные сроки, бронь отменяется. И когда клиент приходит, он узнает, что либо бронь отменена, либо цены выросли. Но в нашей компании таких проблем не бывает. Потому что капитал компании позволяет нам заранее произвести платеж.