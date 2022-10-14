Ростуризм порекомендовал россиянам пользоваться наличными в Турции

Российские туристы пока не могут оформить карту TROY в Турции, поэтому наиболее простым способом оплаты в стране на данный момент являются наличные.

Российские туристы пока не могут оформить карту TROY в Турции, поэтому наиболее простым способом оплаты в стране на данный момент являются наличные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

"Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции. Однако оформить карту TROY на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции. Поэтому в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для наших туристов в Турции пока являются наличные", - написала она.

Глава ведомства напомнила, что обменять российские рубли на турецкие лиры по прибытии в Турцию можно в пунктах обмена в аэропорту или в городе. По ее словам, возможные пути решения вопроса с безналичной оплатой сейчас прорабатываются.

Газета Aydınlık в среду сообщила, что Турция и Россия рассматривают возможность использования системы TROY в качестве альтернативы "Миру" на турецкой территории. Позже глава Минфина Турции Нуреддин Небати подтвердил проведение работ по созданию альтернативы российской платежной системе "Мир".