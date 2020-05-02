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Российские туроператоры еще надеются в этом году принять иностранцев

Российские туроператоры еще надеются в этом году принять иностранцев

Туроператоры, которые занимаются приемом иностранцев, не рассчитывают на восстановление потока летом, но не исключают, что в этом году еще будут принимать гостей из других стран.

Как передает Report, об  этом сообщает АТОР.

Правда, по данным экспертов, зимний иностранный турпоток составляет не более пяти процентов от общего годового. Поэтому, даже если границы откроются в этом году, "отыграть" потери летнего сезона за оставшиеся осенне-зимние месяцы года не получится.В компаниях сообщают, что гости из других стран пока не аннулируют новогодние поездки. Активно иностранцы бронируют туры на 2021 год. Наибольшим спросом пользуется период с апреля по октябрь (традиционно высокий сезон для въездного туризма в России). Поездки планируют туристы из Тайваня, Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Сингапура.Туроператоры стремятся сохранить цены на туры в 2021 году, но некоторые гостиницы, по словам экспертов, поднимают стоимость размещения на 5-20 процентов.
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