О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия приостановила полеты в Турцию

Россия приостановила полеты в Турцию Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении, а также рейсов для возвращения туристов
Туризм
13 апреля 2021 г. 11:18
Россия приостановила полеты в Турцию

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении, а также рейсов для возвращения туристов.

На этот период туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров из России в Турцию, добавила Голикова.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия открыла авиасообщение с 30 странами, и в 21 из них наблюдается "дестабилизация ситуации" с распространением коронавируса.

"Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. И я напомню: если в России это было 45 случаев на 100 тыс. населения, в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. населения за неделю", – отметила А.Попова.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевки в Турцию на тот период, пока будет действовать ограничение рейсов из России, приобрели более полумиллиона россиян, они заплатили более 32 млрд рублей (413,44 млн долларов США).

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару в августе 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
13 апреля 2021 г. 10:24
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
13 апреля 2021 г. 10:24
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
13 апреля 2021 г. 10:18
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
13 апреля 2021 г. 01:59
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
ФотоВерховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
12 апреля 2021 г. 15:18
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
12 апреля 2021 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi