Россия объявила открытыми для туристов до 70% регионов

Открытыми для туристов из других регионов с 1 июля могут стать до 70% субъектов России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы прогнозы вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

"Мы считаем, что с 1 июля и Краснодарский край, и, я думаю, до 70% наших регионов откроют ворота. Конечно, с ограничениями", - сказал Барзыкин, выступая на круглом столе в онлайн-формате "Восстановление туристической отрасли России. Где отдохнуть по гуманным ценам?", организованном изданием "Аргументы и факты".

При этом загрузка в отелях в июле, по прогнозу вице-президента РСТ, не будет превышать 60% из-за рекомендаций Роспотребнадзора по организации проживания туристов в условиях постепенного снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.

Туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля, сообщила ранее журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. При этом июнь уйдет на "мягкий старт" и подготовку к началу полноценного курортного сезона. Актуальная информация о том, как работает туристическая отрасль в том или ином регионе РФ, отображается на портале Russia.Travel и оперативно меняется по мере поступления новых данных.