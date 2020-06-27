Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения

Россия и Турция обговаривают вопросы возобновления полетов и турпотока между странами. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

По его данным, в настоящее время вопросы изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами. Дипломат рассказал, что уже была разработана специальная система сертификации безопасного туризма, также была проделана большая работа в отелях, аэропортах и туристических объектах.

"Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми", — сказал посол.