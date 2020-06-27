Наверх

Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения

Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения

Россия и Турция обговаривают вопросы возобновления полетов и турпотока между странами. Как  сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

По его данным, в настоящее время вопросы изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами. Дипломат рассказал, что уже была разработана специальная система сертификации безопасного туризма, также была проделана большая работа в отелях, аэропортах и туристических объектах.

"Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми", — сказал посол.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!