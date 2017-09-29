Россия и Азербайджан запустят круизы по Каспийскому морю

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан намерены запустить туристические круизы по Каспийскому морю. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на VIII российско-азербайджанском межрегиональном форуме "Инвестиции, инновации, туризм" в Ставрополе.

По его словам, достигнуты договоренности по организации круизов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Это проект станет одним из многих, реализованных в рамках создания общего туристического пространства СНГ.

"Мы подсчитали, со сколькими регионами России Азербайджан имеет связи. Оказалось, что с 78, то есть почти со всей территорией страны. Экономическая динамика в наших странах меняет направление. Этот связано с адаптацией наших экономик к снижению цен на нефть. И здесь важно действовать совместно", - сообщил Орешкин.

Он также добавил, что сейчас работают около 650 совместных компаний, в том числе в области добычи нефти и газа.