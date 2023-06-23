Российский блоггер: Азербайджанцы принимали нас от всей души

Азербайджан гостеприимное место для российских туристов.

Азербайджан гостеприимное место для российских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sm.news, один из блоггеров, приехавший из России подчеркнул, что Азербайджан является отличным местом отдыха для туристов.

Он на канале TrueStory Travel поделился своими положительными впечатлениями о нашей стране:

"Первое, на что мы обратили внимание - в Азербайджане очень уважают русскую культуру и историю.

Например, в Баку в детском театре ставят спектакли по русским-народным сказкам, а в местных переходах - вешают картины по мотивам этих сказок. Библиотеки в Баку заставлены книгами на русском языке.

Согласитесь, это уже говорит о многом.

Второе, на что мы обратили внимание - 9 из 10 человек в Азербайджане прекрасно владеют русским языком. И это касается не только старшего поколения, но и молодежи.

В этом нет ничего удивительного. В Азербайджане очень много русских школ. Не просто русских классов - а именно целых русских школ.

Думаю, и здесь дополнительные комментарии излишни.

Ну, а в-третьих, само отношение азербайджанцев к гостям из России говорит о многом. На нашем примере могу сказать, что принимали нас от всей души.

Нас встретили в аэропорту, много раз бесплатно угощали едой и с удовольствием с нами общались.

Так что, как по мне - этого уже достаточно, чтобы провести в Азербайджане комфортный отпуск".