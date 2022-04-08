Российские туроператоры рекомендовали Азербайджан местным туристам

Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ за рубеж, пока это 12 стран, в которых туристы смогут отдохнуть в этом году,

Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ за рубеж, пока это 12 стран, в которых туристы смогут отдохнуть в этом году,

Как передает Report, рассказали РИА Новости представители отрасли.

"У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), Сербию, Армению на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах", - сообщили в туроператоре.

В компании отмечают, что после 9 апреля список доступных стран может расшириться, благодаря снятию со стороны России действовавших ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира, в том числе на чартерные рейсы. "Однако этот процесс требует времени и тщательной проработки, так как зависит от ограничений введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение, прямое или со стыковкой", - уточнили в Fun&Sun.

"Основная проблема сейчас - это поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Проблема уже решается, в частности "Интурист" уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании "Азимут". Ведется восстановление собственной полетной программы и из других регионов вылета", - рассказали в пресс-службе туроператора.

В Anex Tour также подчеркнули, что с 29 апреля начнутся полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы стартуют из четырех городов - Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трем направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан.

Туроператоры рекомендуют отправляющимся в зарубежную поездку туристам выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания "все включено".