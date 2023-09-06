Российские туристы стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

В этом году туроператоры отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом.

В этом году туроператоры отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом.

Как передает Report со ссылкой на RTN, популярны экскурсионные и пляжные туры, MICE-программы, поездки на события – например, недавний концерт группы Imagine Dragons.

"Страна была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению. Страна популярна и для отдыха семьей, и для корпоративных выездов, бронируют преимущественно отели категории от 4* и выше. Сейчас уже активно продаются туры на горнолыжный курорт Шахдаг", – сказала директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.

Директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева напомнила, что в прошлом году Азербайджан принимал туристов только с действующими сертификатами вакцинации.

"Тогда спрос был минимальным, а сейчас турпоток вырос раз в 20, но это эффект низкой базы. Глубина бронирований в среднем достигает месяца, на осенние заезды спрос распределился между экскурсионными турами и сити-турами, под которые у нас заказывают только отели. Для сити-туров предпочитают гостиницы 3-4* в центре города, в основном, едут на 3-4 ночи в выходные и праздники. Но в целом сроки варьируются от 2 до 12 ночей".

По ее словам, сейчас на направлении достаточно перевозки. Туроператор предлагает полеты из 16 российских городов на "Аэрофлоте", Azal, "Уральских авиалиниях" и других компаниях.

"В Азербайджане с большой теплотой относятся к россиянам, помнят и ценят наше общее прошлое. На наш взгляд, продажи сдерживает только недостаточное знание агентствами самого турпродукта. Поэтому осенью планируем обучающие вебинары и фам-трип", – сообщила Домостроева.

В компании Startour продажи Азербайджана уступают только Беларуси и фактически сравнялись по объемам с Узбекистаном.

"Конечно, Беларусь сложно обогнать, туда можно въезжать по внутреннему российскому паспорту, зато Азербайджан дешевле Узбекистана. Например, билеты "Аэрофлота" в Баку обойдутся в 20-25 тыс. рублей, в Ташкент или Самарканд перелет получится как минимум на 5 тыс. дороже. Также Азербайджан хорош тем, что туда мы ставим гарантированные туры от одного человека. Они стоят чуть дороже, чем на несколько участников, но точно пройдут по расписанию", – рассказала заместитель генерального директора Мария Новикова.

Часто экскурсионные туры в Азербайджан комбинируют с 2-3-дневным отдыхом на море. При этом туристы после окончания экскурсионной программы могут сами заказать отели на побережье.

"Визы в страну оформлять не нужно, поэтому очень много самостоятельных путешественников, полно развлечений для молодежи, есть, куда сходить вечером. И местные жители очень дружелюбны по отношению к россиянам", – добавила Новикова.

Оптимальное соотношение цены и качества, среди прочего, используют организованные и корпоративные группы. Азербайджан часто выбирают для проведения различных MICE-мероприятий, праздников и т.д., поскольку цены позволяют организовать все на хорошем уровне.

"В Баку очень интересно провести несколько дней, посмотреть на природный вечный огонь на склоне холма Янардаг, раскопки древнего поселения недалеко от города. Это одно из главных наших направлений на сегодня", – говорит Новикова.

Востребованы и короткие программы выходного дня с обзорной экскурсией по Баку, туры по Старому городу, и полноценные недельные программы с отдыхом в горных спа-отелях. Посещают также винодельни, древний Шеки и другие города.