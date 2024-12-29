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Российские авиакомпании отменили часть рейсов в Азербайджан

Российские авиакомпании отменили часть рейсов в Азербайджан Российские авиакомпании "Ираэро", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр" отменили рейсы в Азербайджан из Уфы, Самары, Владикавказа, Саратова, Нижнего Новгорода и Сочи.
Туризм
29 декабря 2024 г. 11:05
Российские авиакомпании отменили часть рейсов в Азербайджан

Российские авиакомпании "Ираэро", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр" отменили рейсы в Азербайджан из Уфы, Самары, Владикавказа, Саратова, Нижнего Новгорода и Сочи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что "ЮТэйр" отменил перелёты в Баку из Уфы и Самары. Пассажиры уже начали получать уведомления об отменах по СМС. Рейсы пока остаются в системе бронирования, но купить на них билеты нельзя минимум до конца января.

В то же время рейсы "ЮТэйр" в Баку из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сургута сохраняются.

"Ираэро" убрала из расписания рейсы в Баку из Владикавказа, Саратова и Нижнего Новгорода. Билеты на них полностью исчезли из системы бронирования. Остаются рейсы "Ираэро" в Баку из Москвы, Казани, Перми, Новосибирска и Красноярска.

"Уральские авиалинии" свернули программу из Сочи. В продаже остались рейсы в Баку из Москвы и Екатеринбурга.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана приняло решение с 28 декабря 2024 года и до завершения окончательного расследования авиакатастрофы самолёта AZAL приостановить полёты в 8 российских городов: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ. С 25 декабря введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу. Решение касается всех авиакомпаний, выполняющих рейсы по этим направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın bəzi aviaşirkətləri Azərbaycana reyslərini ləğv edib
Версия на английском языке Russian airlines cancel some flights to Azerbaijan

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