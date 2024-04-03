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Российская "ИрАэро" возобновляет полеты из Уфы в Баку

Российская "ИрАэро" возобновляет полеты из Уфы в Баку Российская авиакомпания «ИрАэро» с 4 апреля возобновляет полёты из уфимского аэропорта в Баку.
Туризм
3 апреля 2024 г. 13:06
Российская ИрАэро возобновляет полеты из Уфы в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 4 апреля возобновляет полеты из уфимского аэропорта в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на авиаперевозчика, рейсы по маршруту Уфа-Баку будут выполняться по четвергам на самолетах "Суперджет-100".

Согласно расписанию, самолет будет вылетать из Уфы в 11.00 по местному времени с прибытием в Баку в 12:40 (время местное). Время в пути - 2 часа 40 минут.

Период навигации рейса – с 4 апреля по 24 октября текущего года.

По информации уфинского аэропорта, программу полетов из Уфы в Баку осуществляют также авиакомпании Azerbaijan Airlines и Utair.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “İrAero” aviaşirkəti Ufadan Bakıya uçuşları bərpa edir

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