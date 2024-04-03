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Российская "ИрАэро" с сегодняшнего дня начинает полеты из Челябинска в Баку

Российская "ИрАэро" с сегодняшнего дня начинает полеты из Челябинска в Баку Российская авиакомпания «ИрАэро» c 3 апреля начнет выполнять рейсы маршруту Челябинск — Баку.
Туризм
3 апреля 2024 г. 10:47
Российская ИрАэро с сегодняшнего дня начинает полеты из Челябинска в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с сегодняшнего дня начнет выполнять рейсы по маршруту Челябинск - Баку-Челябинск.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, рейсы будут выполняться еженедельно по средам.

Из Челябинска пассажиры будут отправляться в Баку по местному времени в 18:00, в столицу Азербайджана время прибытия - 20:00. Время перелета 3 часа. Обслуживать направление будут лайнеры "Суперджет-100".

Согласно расписанию, возвращаться из Баку самолет будет на следующий день в 13:00, плановое время прибытия в Челябинск — 16:50.

"Азербайджан очень интересное направление. Он и раньше, в допандемийные времена, пользовался спросом благодаря тому, что Баку - морской курорт. Кроме того, в Азербайджане очень разнообразные и интересные экскурсионные программы, а также страна славится своей гастрономией. Еще одно направление, которое точно будет востребовано, оздоровительный туризм, ведь в Азербайджане много прекрасных здравниц, - отмечает президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. - Причем ценовая политика, если говорить об авиабилетах, по сравнению с Екатеринбургом у нас очень приятная. Если авиаперевозчик не поднимет цены, игроки рынка однозначно будут предлагать своим туристам туры в Баку".

По информации СМИ, российские федеральные туроператоры уже сформировали пакетные туры в Азербайджан с вылетом из Челябинска.

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