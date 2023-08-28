Российская авиакомпания увеличивает частоту полетов из Красноярска в Баку

С 31 августа российская авиакомпания "ИрАэро" вдвое увеличивает частоту полётов из Красноярска в Баку.

С 31 августа российская авиакомпания "ИрАэро" вдвое увеличивает частоту полётов из Красноярска в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Красноярск.

Рейсы в Азербайджан будут выполняться два раза в неделю. Из Красноярска по четвергам вылет в 20:20, прилёт в 22:10; по воскресеньям вылет в 18:00, прилёт в 19:50.

Из Баку по четвергам вылет в 11:30, прилёт в 19:10; по воскресеньям вылет 09:10, прилёт в 16:50.

Стоимость билетов в одну сторону составляет от 23 560 рублей (247 долларов США), туда и обратно — от 57 063 рублей (599 долларов США).