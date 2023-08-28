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Российская авиакомпания увеличивает частоту полетов из Красноярска в Баку

Российская авиакомпания увеличивает частоту полетов из Красноярска в Баку С 31 августа российская авиакомпания "ИрАэро" вдвое увеличивает частоту полётов из Красноярска в Баку.
Туризм
28 августа 2023 г. 18:25
Российская авиакомпания увеличивает частоту полетов из Красноярска в Баку

С 31 августа российская авиакомпания "ИрАэро" вдвое увеличивает частоту полётов из Красноярска в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Красноярск.

Рейсы в Азербайджан будут выполняться два раза в неделю. Из Красноярска по четвергам вылет в 20:20, прилёт в 22:10; по воскресеньям вылет в 18:00, прилёт в 19:50.

Из Баку по четвергам вылет в 11:30, прилёт в 19:10; по воскресеньям вылет 09:10, прилёт в 16:50.

Стоимость билетов в одну сторону составляет от 23 560 рублей (247 долларов США), туда и обратно — от 57 063 рублей (599 долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Rusiya aviaşirkəti Krasnoyarsk-Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayını artırır

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