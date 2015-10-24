Российская авиакомпания предоставила скидки на рейсы Баку-Москва

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Российская компания "Аэрофлот" проводит кампанию скидок на авиарейсы Баку-Москва. В рамках кампании цены авиабилетов на рейс Баку-Москва в оба конца снижены на 180 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на туристические компании, скидки распространяются на билеты, приобретенные в период их продажи по сниженной цене вплоть до 26 октября включительно. Авиарейсы будут осуществляться с 1 по 30 ноября. В стоимость билетов входит также перевозка багажа (до 23 кг), ручной клади (до 8 кг) и питание в самолете.

Отметим, что вне периода скидок стоимость авиабилетов по направлению Баку-Москва в оба конца составляет примерно 300 манатов.