Росавиация выдала разрешение на полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российские авиакомпании получили допуски для регулярных рейсов в 15 стран, большинство из которых были закрыты из-за коронавируса

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдало разрешения трем авиакомпаниям на перелеты из Санкт-Петербурга в 15 стран, в том числе и в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Росавиации, доступ на перелёты из Петербурга получили авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и PEGAS Fly.

По данным Росавиации, российские авиакомпании получили допуски для регулярных рейсов сразу в 15 стран, большинство из которых были закрыты из-за коронавируса.

Среди стран, куда открылись перелёты, указаны Азербайджан, Армения, Беларусь, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия, Черногория, а также Кипр и Мальдивы.

При этом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Напомним, что в марте Росавиация выдала разрешения трем авиакомпаниям - «Азимут», «Red Wings» и «Уральские авиалинии», на перелеты из 11 городов России в столицу Азербайджана.

Решением Росавиации, авиакомпания Red Wings получила допуск к выполнению рейса Жуковский-Баку с частотой 2 раза в неделю, авиакомпания Азимут - допуск к выполнению рейса Минеральные Воды-Баку также с частотой 2 раза в неделю.

Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск к выполнению рейсов в Баку из Махачкалы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Перми, Красноярска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Астрахани и Уфы. Рейсы из этих городов в Баку авиакомпания планирует осуществлять три раза в неделю.