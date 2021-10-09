Родриго Лабардини: Необходимо поощрять туристические связи между Азербайджаном и Мексикой

Азербайджан и Мексика должны поощрять связи между представителями туристического сектора.

Азербайджан и Мексика должны поощрять связи между представителями туристического сектора.

Как передает Report, об этом сказал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини. Представители азербайджанских туристических компаний посетили Мексику, где ознакомились с местными культурными и историческими объектами, а также поближе узнали мексиканскую культуру, природу и кухню. В рамках пребывания в стране также состоялась встреча с послом Р.Лабардини.

Участники встречи обсудили перспективы развития между Азербайджаном и Мексикой, рост туристического оборота и другие вопросы.