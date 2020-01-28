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Резко сократилось число китайских туристов, посещающих Каппадокию

Резко сократилось число китайских туристов, посещающих Каппадокию

Резко сократилось число китайских туристов, посещающих один из всемирно известных туристических центров Турции - Каппадокию.   

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава Кооперативного объединения по развитию туризма Турции Мустафа Дурмаз. 

По его словам, граждане Китая, которые составляют почти половину ежегодно посещающих регион туристов, отказались от забронированных в отелях мест.

"Пока данная статистика не очень высока. Надеемся, что в апреле-мае ситуация улучшится", - сказал глава Кооперативного объединения. 

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