Рестораны в Баку готовят специальные меню к COP29

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в следующем месяце в Баку, в ресторанах столицы разработаны специальные меню.

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в следующем месяце в Баку, в ресторанах столицы разработаны специальные меню.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова.

"В связи с этим совместно с Национальным кулинарным центром начаты тренинги. Ведется работа над тем, чтобы прибывающим в нашу страну для участия в COP29 гостям предлагалось широкое меню, включающее блюда национальной кухни, а также веганские и вегетарианские меню", - отметила она.