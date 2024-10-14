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Рестораны в Баку готовят специальные меню к COP29

Рестораны в Баку готовят специальные меню к COP29 В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в следующем месяце в Баку, в ресторанах столицы разработаны специальные меню.
Туризм
14 октября 2024 г. 17:22
Рестораны в Баку готовят специальные меню к COP29

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в следующем месяце в Баку, в ресторанах столицы разработаны специальные меню.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова.

"В связи с этим совместно с Национальным кулинарным центром начаты тренинги. Ведется работа над тем, чтобы прибывающим в нашу страну для участия в COP29 гостям предлагалось широкое меню, включающее блюда национальной кухни, а также веганские и вегетарианские меню", - отметила она.

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Версия на английском языке Baku restaurants prepare special menus for COP29 delegates
Версия на азербайджанском языке Bakıdakı restoranlar COP29-a hazırlaşır

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