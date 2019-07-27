Ремонтные работы в "Ичеришехер" завершены - ЭКСКЛЮЗИВ

Ремонтные работы в кафе и ресторанах вдоль крепостных стен на ул. Кичик Гала Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершены.

Об этом в ответ на запрос Report сказал глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.

По его словам, во время ремонтных работ крепостные стены не пострадали: "Кафе и рестораны в "Ичеришехер" функционируют в рамках норм и правил, установленных Управлением заповедника, и оказывают услуги туристам и местным жителям на высоком уровне. Все выполнено по заранее утвержденному управлением плану, обеспечена безопасность крепостных стен. Каждый может прийти и убедиться, чтобы стена не повреждена".