Рекордное количество туристов посетило Анталью в декабре

Аэропорт Антальи и аэропорт Газипаша, которые находятся в турецкой провинции Анталья, приняли рекордное количество туристов с 23 по 30 декабря этого года.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию об этом распространило управление культуры и туризма города.
За указанный период в Анталью, который является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, воздушным транспортом прибыло 121 тысяча 139 туристов.
В целом число прибывших авиатранспортом в декабре выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло 302 тысяч 505 человек, увеличившись на 32% по сравнению с 2019 годом.