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Рекордное количество туристов посетило Анталью в декабре

Рекордное количество туристов посетило Анталью в декабре Аэропорт Антальи и аэропорт Газипаша, которые находятся в турецкой провинции Анталья, приняли рекордное количество туристов с 23 по 30 декабря этого года.
Туризм
31 декабря 2023 г. 17:22
Рекордное количество туристов посетило Анталью в декабре

Аэропорт Антальи и аэропорт Газипаша, которые находятся в турецкой провинции Анталья, приняли рекордное количество туристов с 23 по 30 декабря этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию об этом распространило управление культуры и туризма города.

За указанный период в Анталью, который является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья, воздушным транспортом прибыло 121 тысяча 139 туристов.

В целом число прибывших авиатранспортом в декабре выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло 302 тысяч 505 человек, увеличившись на 32% по сравнению с 2019 годом.

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Версия на азербайджанском языке Dekabrda Antalyaya rekord sayda turist səyahət edib

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