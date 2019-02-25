Рекламу фастфуда запретили в транспорте Лондона

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Лондоне вступает закон о запрете рекламы еды и напитков с высоким содержанием жиров, соли, сахара в транспорте.

Как передает Report со ссылкой на заявление лондонского транспортного управления, инициатором запрета стал мэр британской столицы Садик Хан.

По его мнению, запрет поможет бороться с детским ожирением, которое диагностировано почти у 40% школьников в Лондоне. В заявлении говорится, что Хан не считает данные меры панацеей, но при этом надеется, что это поможет и взрослым жителям столицы Британии выбирать более здоровую еду.

С Садик Ханом согласились граждане, отметив, что из-за рекламы фастфуда в метро им бывает сложно удержаться от соблазна.