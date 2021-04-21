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Разработана стратегия для туристов, желающих наблюдать за птицами

Разработана стратегия для туристов, желающих наблюдать за птицами На вебинаре была представлена информация о возможностях развития орнитологического туризма в Азербайджане, в том числе благоприятных местах в этом направлении и существующих видах птиц
Туризм
21 апреля 2021 г. 15:58
Разработана стратегия для туристов, желающих наблюдать за птицами

На прошедшем 20 апреля вебинаре, организованном Азербайджанским бюро по туризму (АБТ) для иностранных компаний, занимающихся орнитологическим туризмом (наблюдение за птицами) в Европе, были представлены туристские дестинации Азербайджана в сфере орнитологического туризма.

Как сообщили Report из АБТ, на вебинаре была представлена информация о возможностях развития орнитологического туризма в Азербайджане, в том числе благоприятных местах в этом направлении и существующих видах птиц.

Состоялись встречи между местными и иностранными туристическими компаниями, интересующимися орнитологическим туризмом, был проведен обмен мнениями.

Кроме того, по инициативе бюро по туризму в январе-феврале текущего года были проведены онлайн-тренинги для местных туристических агентств, проявляющих интерес к орнитологическому туризму, а также региональных представителей бюро. На тренингах на тему "Как приглашать и обслуживать туристов, интересующихся птицами" были представлены планы и стратегия развития АБТ в области орнитологического туризма.

На мероприятии в качестве спикера выступил шведский орнитолог, обладающий большим опытом в сфере туризма, эксперт, член Орнитологического общества по Среднему Востоку, Кавказу и Центральной Азии Томас Аксен Харальдсон.

На тренинге участникам были розданы карта территорий для наблюдения за птицами, а также брошюра, в которой представлены виды птиц, обитающих на этих территориях, образцы туристических программ для туристов, наблюдающих за птицами, календари по наблюдению за птицами и другая полезная информация.

Отметим, что развитие и поощрение в нашей стране орнитологического туризма, являющегося одним из самых привлекательных видов экотуризма, определены в качестве приоритетных направлений Азербайджанского бюро по туризму.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan develops strategy for birdwatching tourism
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda quşları müşahidə etmək istəyən turistlərə xidmət üzrə strategiya hazırlanıb

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