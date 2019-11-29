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Разработан новый план развития оздоровительного туризма в Нафталане

​Разработан новый план развития оздоровительного туризма в Нафталане

Новый план развития оздоровительного туризма в Нафталане призван сделать услуги доступными для туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Бахруз Аскеров на Азербайджанском туристическом саммите -2019 в Баку.

По его словам, они займутся реализацией этого плана в следующем году.

"Нафталан посещает 36 тыс. туристов в год. По итогам реализации плана мы планируем увеличить эту цифру до 60 тыс. в ближайшие годы", - сказал он.

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