Рауф Пашаев: После девальвации маната Азербайджан посещает еще больше туристов

Минск. 7 июля. REPORT.AZ/ "После проводимых в последние годы в Баку крупных мероприятий поток туристов в Азербайджан значительно возрос".

Как сообщает командированный в Минск сотрудник Report, об этом, выступая на прошедшей в столице Беларуси международной конференции на тему "Спорт и туризм: кобрендинг в туризме", заявил руководитель Департамента туризма министерства культуры и туризма Азербайджана Рауф Пашаев.

Он коснулся значимости для нашей страны прошедшего в 2012 году Международного песенного конкурса "Евровидение", I Европейских игр "Баку 2015", IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" и организуемого два года подряд Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

По его словам, когда иностранцы увидели стенд Азербайджана на международной выставке туризма, они сразу же вспомнили о "Евровидении". Официальный представитель министерства отметил, что сразу же после прошедшего 5 лет назад конкурса наплыв туристов увеличился на 10%.

Затронув значение "Баку 2015", Р.Пашаев подчеркнул, что в связи с I Европейскими играми 21 000 людей были обеспечены временной работой. Он заявил, что игры транслировались в 110-ти странах, за церемонией открытия наблюдали 1,7 млрд телезрителей и 220 тыс. людей через "youtube".

Официальный представитель министерства заявил о роли принятых азербайджанским государством шагов в данном процессе: "Мы упростили визовый режим с некоторыми странами. Сейчас в страну приезжает еще больше туристов из арабских стран. Только из Объединенных Арабских Эмиратов поток туристов увеличился в 25 раз. Многие факторы здесь сыграли определенную роль. После девальвации маната Азербайджан посещает еще больше туристов. Другим фактором является упрощение визового режима. Хотелось бы отметить в этом немаловажную роль проведения в Баку Исламиады".

Р.Пашаев сказал, что во время Гран-при Азербайджана "Формулы-1" наплыв туристов из России и Великобритании возрос из-за особого интереса к данному виду спорта. Все эти крупные мероприятия организованы для проведения в будущем Летних олимпийских игр.

Официальный представитель министерства выразил надежду на то, что Беларусь успешно воспользуется опытом Азербайджана: "Беларусь также должна проводить крупные мероприятия в таком же масштабе. Я не сомневаюсь, что дружественная нам страна успешно воспользуется нашим опытом. Она уже принимает шаги, чтобы увеличить наплыв туристов. Хотелось бы особо отметить предоставленную возможность на 5-дневную безвизовую поездку в 80 стран. Однако, 5 дней слишком мало. Наряду с этим, было бы приемлемо применение электронного визового режима. В случае продолжения подобных реформ, Беларусь добьется хороших результатов в вопросе роста числа туристов".